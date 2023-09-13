"Жизнь будет продолжаться": Родригез откровенно высказался о разводе с женой

Артист дал комментарий после заявления о разрыве с супругой

Тимур Родригез успел зарекомендовать себя не только как выдающийся артист, но и порядочный семьянин. В мае этого он с женой отметил 15-ю годовщину свадьбы. В браке супруга подарила ему двух детей, воспитанием которых, несмотря на свою занятость, певец активно занимается.

Правда, 16-ю годовщину пара теперь не сможет отметить. На днях в своем микроблоге артист сообщил поклонникам новость о разводе. Известие потрясло фанатов, ведь еще несколько месяцев назад шоумен публиковал посты, где признавался в любви Анне Девочкиной. В иоге публика стала активно комментировать заявление Тимура Родригеза.

Сам музыкант не ожидал такого ажиотажа к своей личной жизни, поэтому решил выйти в свет, чтобы откровенно поговорить о разводе с женой. Он отметил, что, несмотря на расставание с супругой, они остаются в хороших отношениях.

"Это жизнь, и я надеюсь, что она будет продолжаться у нас обоих", – поделился Тимур Родригез.

Кроме того, как отмечает артист, на него обрушилась волна негативных комментариев, поэтому он пообещал, что на днях выйдет видео с названием "Читаю комменты".

Раннее "Утро.ру" писало, что из дома Родригеза в Подмосковье украли около трех миллионов рублей.