"Извини, начну гулять!": Добронравов заранее подготовил жену к измене

"Извини, начну гулять!": Добронравов заранее подготовил жену к измене
Федор Добронравов. Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com/
Актер не скрывает своих желаний

Со своей супругой популярный актер познакомился еще будучи подростком. Они вместе занимались в театре, и именно там начали зарождаться чувства. После того, как Федор Добронравов вернулся с армии, он решил сделать предложение своей любимой, и вот уже более 40 лет они счастливы вместе. 

Однако на днях знаменитый актер рассказал об условиях, на которые согласилась его жена перед свадьбой. Оказалось, что мужчина, когда делал ей предложение, пообещал, что будет верен ей не всегда, а до определенного возраста. 

"Буду верен тебе до 90 лет. А потом, уж извини, начну гулять!", – признался актер. 

Видимо, Добронравов решил заранее подготовить жену к измене. Но такие условия ни чуть не смутили девушку, она все равно положительно ответила на его предложение. Правда, до нужного для измены возраста ему еще 28 лет, поэтому поклонникам остается только гадать случится это или нет. 

К слову, в браке возлюбленные по-настоящему счастливы. В их отношениях царит гармония и понимание. Они воспитали двух сыновей, которые пошли по стопам отца. Более того, дети подарили им уже троих внуков.

Раннее "Утро.ру" писало, что Добронравов объявил о вероятном начале съемок "Сватов".

Источник: 7days.ru ✓ Надежный источник
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