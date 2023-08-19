В ход пошли кулаки: сын Подольской вышел из-под контроля

Малыш пока не научился сдерживать свои эмоции

Брак знаменитого российского певца Владимира Преснякова и его коллеги по сцене Натальи Подольской выглядит идеально. Влюбленные воспитывают двоих сыновей – Артемия и Ивана. При этом Наталья не раз подчеркивала, что придерживается собственного взгляда на вопросы воспитания. Например, советские методики кажутся ей совсем неправильными. Артистка считает, что наказывать детей нужно очень аккуратно, так, привычный для многих шлепок по попе для Подольской неприемлем.



При этом сейчас семье приходится переживать не самый простой период. Дети взрослеют и начинают демонстрировать своим родителям характер. Недавно даже дошло до рукоприкладства. Наталья не стала скрытничать и показала публике, что происходит в ее семье.



Младший сын Иван закатил звездной матери целый скандал из-за того, что она заставляла его сходить на горшок. Семейную разборку на видео снимал старшенький Артемий. Ваня настолько распереживался, что бросился на брата с кулаками. В инцидент пришлось вмешаться Подольской, которая разогнала наследников в разные стороны.



Стоит отметить: в социальных сетях некоторые пишут, что детям не хватает воспитания. Мол, с ними нужно вести себя построже. Однако Подольская уверена в своей стратегии поведения с детьми и окружает их максимальной любовью.



К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, почему Подольская отказалась от своих родительских обязанностей.

