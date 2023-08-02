"Это скандал": почему Подольская отказалась от своих родительских обязанностей

Жена Преснякова передала часть дел, связанных с детьми, няне

Владимир Пресняков и Наталья Подольская вместе уже почти 20 лет. За это время супруги многое пережили и построили крепкую семью. Сегодня у пары подрастает двое детей. Старший сын, Артемий, появился на свет в 2015 году. А младшего наследника, Ивана, певица родила в 2020-м.

Многие удивляются, как Подольской удается совмещать семейную жизнь с постоянными гастролями, да еще и прекрасно при этом выглядеть. Как оказалось, справиться с таким внушительным списком дел артистке помогают не сверхспособности, а грамотное делегирование. В беседе с Пятым каналом знаменитость раскрыла, что не делает уроки со старшим сыном, и объяснила, почему отказалась от своих родительских обязанностей.

Наталья Подольская рассказала, что ее семилетний наследник учится в школе на четверки. При этом знаменитая мама, по ее словам, не требует от сына хороших оценок, ведь и сама не была отличницей. Выходит, Артемий преуспевает в учебе благодаря собственным стараниям и помощи няни. Ведь, как выяснилось, именно она делает с ним домашние задания.

По словам Подольской, ни она, ни ее муж, не помогают сыну справляться со школьными заданиями. Певица поделилась, что обычно это времяпрепровождение всегда заканчивается скандалом. Поэтому она решила передать эту обязанность няне.

"Мы стараемся, чтобы уроки делала с ним няня. Если я, то это скандал", – рассказала Наталья Подольская.



Ранее "Утро.ру" писало, что Наталью Подольскую взбесило хамство в одном из московских ресторанов. Артистка рассказала о походе в заведение, который оставил у нее самые неприятные впечатления.