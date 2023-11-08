Уехала или нет: Галкина* и Пугачеву заподозрили в обмане с фото из Латвии

Где сейчас находится знаменитость на самом деле

Максим Галкин* несколько дней назад опубликовал на своей странице фото, заявив, что Алла Пугачева вновь уехала из России. Артисты предстали в Латвии, радостно обнимаясь друг с другом и улыбаясь. Комик одновременно был доволен тем, какое "солнечное" выдалось воскресенье в латвийской Сигулде.

При этом СМИ не подтверждали отъезд артистки из России. Источники в погранслужбе, другие осведомители, а также слежка журналистов не позволила сделать вывод, что звезда и правда снова за границей. На этом фоне Галкина* с Пугачевой заподозрили в обмане.

Некоторые предположили, что фото было сделано до отъезда артистки из Латвии. На кадре она была одета в те же ботинки, брюки и шубу, в которых прибыла в Москву. К такому выводу пришли люди, посмотрев прогноз погоды на латвийской территории на 5 ноября – там, по их словам, шел проливной дождь.

Тем не менее, согласно открытым источникам, несмотря на непогоду в большинстве регионах Латвии, в Сигулде и правда было солнечно, но только ранним утром. Вероятнее всего, Пугачева оказалась на территории другой страны в промежуток с 8 до 12 утра. После этого город закрыло густыми облаками.

Как напоминает телеканал "360", фотография на странице Галкина в соцсетях появилась в послеобеденное время, поэтому с высокой долей вероятности можно сделать вывод, что артистка и правда находится сейчас вместе с семьей за рубежом.

Ранее источники заявили, что Алла Пугачева приезжала в Россию, поскольку планирует в ближайшее время порадовать россиян новым концертом.

*признан иноагентом