Какие артисты поддержали возвращение Пугачевой: "Простить бабушку"

Некоторые не против видеть бывшую примадонну в нашей стране

Внезапное появление экс-примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой на территории России наделало много шума. Многие россияне негативно отреагировали на то, что после ряда оскорбительных высказываний Алла Борисовна посчитала уместным вернуться в Россию. В то же время, некоторые звезды не испытывают негатива к знаменитой певице. Журналисты рассказали, кто позитивно отреагировал на возвращение артистки в Россию.





Никита Джигурда

Стас Барецкий

Сергей Соседов

Реакция властей