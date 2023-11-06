Какие артисты поддержали возвращение Пугачевой: "Простить бабушку"

Какие артисты поддержали возвращение Пугачевой: "Простить бабушку"
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Некоторые не против видеть бывшую примадонну в нашей стране

Внезапное появление экс-примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой на территории России наделало много шума. Многие россияне негативно отреагировали на то, что после ряда оскорбительных высказываний Алла Борисовна посчитала уместным вернуться в Россию. В то же время, некоторые звезды не испытывают негатива к знаменитой певице. Журналисты рассказали, кто позитивно отреагировал на возвращение артистки в Россию.

Никита Джигурда


Эпатажный актер считает, что к Пугачевой нужно относиться со снисхождением. Джигурда полагает, что известной и весьма пожилой певице можно простить ее скандальные слова. Никита отметил, что своим заявлением о "холопах и рабах в России" Пугачева наказала сама себя, получив беспрецедентную волну критики. По мнению Джигурды, уже пора "простить бабушку".

Стас Барецкий


Скандальный шоумен также высказался в поддержку звезды. Барецкий и вовсе уверяет общественность, что с Аллой Борисовной его связывают теплые личные отношения. Шоумен подчеркнул, что с нетерпением ждет, когда Пугачева примет решение навсегда вернуться в Россию.

Сергей Соседов


Звездный критик не стал высказываться в поддержку Пугачевой, однако и негативно оценивать ее возвращение посчитал излишним. Соседов в целом подчеркнул, что вокруг певицы зря концентрируют так много внимания.

Реакция властей


В то же время российские власти напомнили, что Пугачева не нарушала никаких законов. Кроме того, Алла Борисовна даже не признана иноагентом. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Пугачева, как и любой другой гражданин России, имеет полное право на свободное возвращение в нашу страну.
Источник: News.ru ✓ Надежный источник
По теме

Генерала ВСУ удивил новый указ Зеленского: "Не понимаю, что произошло"

Действия главы Киева не всегда поддаются логике

Известный режиссер героически погиб в зоне СВО

Коллеги и близкие скорбят из-за тяжелой потери

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей