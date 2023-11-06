Какие артисты поддержали возвращение Пугачевой: "Простить бабушку"

Некоторые не против видеть бывшую примадонну в нашей стране
Внезапное появление экс-примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой на территории России наделало много шума. Многие россияне негативно отреагировали на то, что после ряда оскорбительных высказываний Алла Борисовна посчитала уместным вернуться в Россию. В то же время, некоторые звезды не испытывают негатива к знаменитой певице. Журналисты рассказали, кто позитивно отреагировал на возвращение артистки в Россию.
Никита Джигурда
Эпатажный актер считает, что к Пугачевой нужно относиться со снисхождением. Джигурда полагает, что известной и весьма пожилой певице можно простить ее скандальные слова. Никита отметил, что своим заявлением о "холопах и рабах в России" Пугачева наказала сама себя, получив беспрецедентную волну критики. По мнению Джигурды, уже пора "простить бабушку".
Стас Барецкий
Скандальный шоумен также высказался в поддержку звезды. Барецкий и вовсе уверяет общественность, что с Аллой Борисовной его связывают теплые личные отношения. Шоумен подчеркнул, что с нетерпением ждет, когда Пугачева примет решение навсегда вернуться в Россию.
Сергей Соседов
Звездный критик не стал высказываться в поддержку Пугачевой, однако и негативно оценивать ее возвращение посчитал излишним. Соседов в целом подчеркнул, что вокруг певицы зря концентрируют так много внимания.
Реакция властей
В то же время российские власти напомнили
, что Пугачева не нарушала никаких законов. Кроме того, Алла Борисовна даже не признана иноагентом. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Пугачева, как и любой другой гражданин России, имеет полное право на свободное возвращение в нашу страну.