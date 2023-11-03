Власти раскрыли правду о задержании Пугачевой сразу после приезда в Россию

Звезда поступила очень хитро

Знаменитая артистка Алла Пугачева неожиданно вернулась в Россию. В стране ее по-прежнему любит определенная часть населения, несмотря на все заявления, поэтому часть публики очень обрадовалась новости о приезде звезды. Остальные были настроены не так благосклонно.

Например, общественники из движения "Зов народа" направили обращение на имена глав СК РФ Бастрыкина и МВД Колокольцева с резким требованием задержать и допросить Аллу Пугачеву, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Основанием для этого они называют слухи о финансировании артисткой ВСУ, которые в действительности не нашли подтверждения, высказывание о россиянах и поддержку мужа-иноагента.

Российские власти после поднявшегося шума раскрыли правду о задержании Пугачевой сразу после приезда в Россию. Например, депутат Госдумы Александр Шолохов отметил, что, согласно общедоступной информации, никаких претензий с точки зрения закона к артистке нет.

"Она не сделала никаких заявлений о России, то есть вела себя аккуратно. Надо отдать должное, она и здесь была хитра", – подчеркнул он.

Высказался о ситуации и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что родственники иноагентов "именем нарицательным не являются".

"Естественно, любой российский гражданин, добропорядочный, законопослушный российский гражданин всегда свободно возвращается на свою Родину", – сказал представитель Путина.

Также он указал, что такие люди имеют право и спокойно из России уезжать.

Ранее "Утро.ру" сообщало, как общественность отреагировала на внезапный приезд Пугачевой в страну.