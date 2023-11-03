"Примадонна" снова с Киркоровым: больше никому не нужна

"Примадонна" снова с Киркоровым: больше никому не нужна
Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист не скрывает радости и восторга

Пока Алла Пугачева добиралась до столицы в поезде Псков-Москва, ее бывший муж Филипп Киркоров веселился на вечеринке Люси Чеботиной и даже не подозревал, что скоро вся страна будет обсуждать громкий визит его бывшей в страну. Артист принимал участие в аукционе, где снова продемонстрировал искреннюю любовь и неподдельное уважение к экс-возлюбленной. 

Ведущие выставили на лот картину под названием "Примадонна". На ней на красном фоне в белом костюме сидела неизвестная женщина с рыжеватой копной волос – была ли в этом образе задумана Алла Пугачева или нет неизвестно, однако король эстрады увидел в этом явную отсылку. Он страстно вступил в борьбу за картину, хотя противников у него оказалось не так уж много.

Среди других богатых и знаменитых гостей не нашлось достаточно желающих, чтобы выкупить предмет искусства. Но Киркоров бы в любом случае перебил все ставки, поскольку был готов на все ради бывшей возлюбленной. И поскольку "Примадонна" оказалась особо никому не нужна, артист смог приобрести ее за всего 700 тысяч рублей.

Фото: соцсети

Теперь в Сети шутят, что "Примадонна" снова с Филиппом Киркоровым. Особенно это актуально в свете возвращения Аллы Борисовны назад в Россию без мужа и детей, а также на фоне слухов о предстоящем разводе. Известно, что сейчас звезда находится в своем замке в Грязи, но зачем она приехала в страну не сообщается.

Киркоров даже после отъезда артистки из России не переставал говорить о ней в положительном ключе. По слухам, бывшие супруги не разговаривают друг с другом, но певец продолжает любить и бесконечно уважать Пугачеву, вставая на защиту звезды и ее нового мужа перед критиками.

Источник: Super.ru
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