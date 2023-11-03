Озвучена причина тайного возвращения Пугачевой в Россию

Озвучена причина тайного возвращения Пугачевой в Россию
Фото: соцсети
Сплетники продолжают настаивать на разводе

Алла Пугачева решила тайно вернуться в Россию. Это стало третим приездом прославленной артистки в страну после ее отъезда со всей семьей в Израиль. В первые два раза причины такого решения были известны: начало нового учебного года и похороны Юдашкина. Из-за чего сейчас артистка решилась на это неизвестно.

Знаменитость приехала в страну на фоне слухов о разводе с супругом. И хотя она это опровергает, публикуя в соцсетях радостные фотографии с юмористом, позируя с ним в обнимку и улыбаясь, источники поговаривают, что на самом деле Пугачева сейчас чувствует себя очень плохо. С Галкиным* ей приходится оставаться только потому, что иного выхода у звезды нет.

Скандальный психолог Вероника Степанова озвучила вероятную причину тайного возвращения Пугачевой в Россию – она полагает, что артистка могла приехать для оформления бумаг по рассторжению брака.

"Алла устала от заморских чужбин... и воспитание суррогатных детей дается (в преклонном возрасте) с большим трудом", – написала она.

По словам источников, Алла Пугачева очень тосковала за границей и мечтала вернуться назад в Россию, сообщает телеканал "360"

Минувшим вечером она через Псков заехала в страну. Эту информацию подтвердили несколько источников, отмечает RT. При переходе она прикрывала лицо платком, а после села в черную "Камри" и уехала.

* признан иноагентом

Источник: Telegram
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