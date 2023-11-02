Пугачева въехала на территорию России - Baza

Пугачева въехала на территорию России - Baza
Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бывшая примадонна одна вернулась на родину

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА

По социальным сетям распространяются сенсационные новости. Появилась информация, что бывшая примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева вернулась в нашу страну. По имеющимся данным, артистка пересекла пограничный переход в Псковской области.

Сообщается, что окутанное тайной возвращение певицы произошло буквально несколько часов назад, вечером 2 ноября. По какой причине артистка решила приехать в Россию, неизвестно. Отмечается, что прибыв на территорию родного государства, Алла Борисовна села в черную "Камри" и уехала в неустановленном направлении.

Отдельно указано, что знаменитость вернулась в Россию в гордом одиночестве. Супруга Максима Галкина* рядом с ней не было.

Надо полагать, артистка очень не хотела, чтобы ее узнали. Пересекая российскую границу, знаменитость прикрывала лицо платком. Однако глазастые очевидцы сразу же узнали Аллу Борисовну.

Любопытно, что несколько дней назад, 31 октября, Пугачева впервые за четыре месяца опубликовала пост в социальных сетях. Артистка разместила там фотографии детей и оставила интригующую подпись: "Живем дальше".

К слову, ранее подруга Аллы Пугачевой раскрыла ее истинное отношение к Максиму Галкину*.

*признан иностранным агентом в РФ

Источник: Telegram-канал Baza • Требует проверки
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