Подруга Пугачевой раскрыла ее отношение к Галкину*: другого выхода не было

Подруга Пугачевой раскрыла ее отношение к Галкину*: другого выхода не было
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Портниха рассказала об тяжелом характере певицы

Народная артистка СССР Алла Пугачева и юморист Максим Галкин* был чуть ли не самым популярным звездным семейством в России. Миллионы поклонников ежедневно следили за событиями из их личной жизни. Конечно, после бегства в Израиль количество фанатов у парочки поубавилось, но они все еще остаются актуальными персонажами.

К примеру, всю минувшую неделю публика активно обсуждала слухи о разводе артистов. Цепную реакцию запустил сам Максим Галкин*, на одном из выступлений исполнивший песню со словами "кончилась любовь". Алла Пугачева некоторое время хранила молчание, однако в итоге поставила точку в этом вопросе.

Примадонна опубликовала совместный снимок с мужем и фото наследников Лизы и Гарри с лаконичной подписью "Живем дальше". К слову, подруга звезды Любовь Аксенова считает, что кто-либо другой не согласился бы завести детей с Аллой Пугачевой.

Однако Максим Галкин* не был против, напомнила бывшая портниха артистки. Она раскрыла истинное отношение певицы к юмористу и объяснила, почему звезда отказалась разводиться с мужем.

"Факт остается фактом: раз пошла за ним, значит, другого выхода не было", – отметила Любовь Аксенова.

Кроме того, подруга подчеркнула, что у исполнительницы тяжелый характер. По ее словам, Алла Пугачева может разозлиться и накричать и не общаться длительное время. Однако портнихе всегда удавалось помириться с певицей.

*Признан иностранным агентом в РФ
Фоторепортаж
Война в Израиле: кто из российских звезд оказался в опасности
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Андрей Макаревич. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Анатолий Белый. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com Семен Слепаков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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