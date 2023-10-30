Ольга Зарубина перечислила пострадавших от Аллы Пугачевой звезд

Ольга Зарубина перечислила пострадавших от Аллы Пугачевой звезд
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певица не верит в возвращение Примадонны

После бегства Аллы Пугачевой в Израиль на фоне СВО многие российские звезды вздохнули с облегчением. Примадонна отечественной эстрады не просто так носила свой титул. Она была звездой номер один в нашей стране по уровню влияния и могла решать многие вопросы в сфере шоу-бизнеса.

Еще в советские годы злые языки утверждали, мол, Алла Пугачева может перекрыть кислород более перспективным коллегам. В свое время от нее пострадала Ольга Зарубина. Изначально именно она исполняла песню "Айсберг", причем в совершенно иной манере. Однако лишилась этого хита.

Построить карьеру в СССР певица так и не смогла, поэтому эмигрировала в США. Однако, по ее словам, у Примадонны сейчас меньше проблем – заработанные на россиянах деньги позволяют кататься по миру без особых финансовых трудностей. При этом Ольга Зарубина отметила, что кочевая жизнь с возрастом становится тяжелым грузом.

Однако она подчеркнула, что каждый получает от жизни то, что заслужил. По мнению певицы, Алла Пугачева уже не вернется в Россию, однако должна извиниться перед поклонниками и перед звездами, которым "не давала дорогу на большую сцену".

Ольга Зарубина уверена, что от народной артистки СССР пострадали Алексей Чумаков, Татьяна Анциферова и – неожиданно – SHAMAN. Однако отец Ярослава Дронова ранее утверждал, что Алла Пугачева спасла его сына.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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