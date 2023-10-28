Пугачеву предали несколько близких друзей после отъезда в Израиль

Звезда поддерживает отношения с несколькими людьми в России

Сейчас никто не знает, что именно происходит с Аллой Пугачевой. Артистка, по слухам, покинула Израиль и отправилась на Кипр, но ни в одной из этих стран она замечена так и не была. О местоположении знаменитости знает только ограниченный круг близких людей, в том числе и преданные друзья в России.

Таких у Пугачевой после отъезда осталось не так уж много. Об этом рассказала ее портниха Любовь Аксенова. Артистка поддерживает связь с теми людьми, которые помогали ей в разные периоды жизни – это буквально несколько человек. Остальные, которые считались близкими друзьями, ее предали.

"У нас народ странный: как с ней по ресторанам ходить, то все – друзья-товарищи. А как что случается – моя хата с краю", – жалуется на них подруга звезды.

По ее словам, с Аллой Пугачевой она не общалась очень давно. О том, что происходит со звездой, знает исключительно со слов того самого приближенного круга лиц.

Женщина сообщила, что знаменитость пребывает в крайне неблагоприятном настроении, но старается держаться ради своих любимых детей: Гарри и Лизы. Именно они дают ей сил в такой период.

При этом Аксенова допускает, что Пугачева может вернуться в Россию, если оставшиеся в стране поклонники скажут ей много приятных слов и признаются в своей любви к артистке, вопреки произошедшему.

Ходят слухи, что в отношениях артистки с супругом наступил разлад. После этого стало известно, что они поделили детей – теперь Лиза путешествует вместе с отцом, а где находится Гарри с Пугачевой неизвестно.