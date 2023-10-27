После слухов о разводе Галкин* и Пугачева поделили детей

После слухов о разводе Галкин* и Пугачева поделили детей
Максим Галкин: Anatoly Lomokhov/Global Look Press globallookpress.com
Живущие на Кипре россияне заметили юмориста и Лизу без остальных членов семьи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА*

Не первый день ходят слухи о том, что Максим Галкин* и Алла Пугачева собираются перебраться из воюющего Израиля на безопасный Кипр. Косвенные подтверждения этому появились – юмориста видели на острове с дочерью, но без жены и сына.

В Лимассоле, утверждают местные жители, Примадонна и ее супруг могли приобрели виллу или апартаменты. Недавно одна из россиянок, живущая на Кипре, сообщила, что в конце октября Галкин* устраивал на острове концерт, и она видела его в местном аэропорту. О приезде певицы с сыном так никто и не услышал.

"Алла предпочитает находиться в собственном доме, а не там, где много соседей", – говорят соседи звезд.

Впрочем, не исключено, что парой Галкину* и Пугачевой оставаться недолго. Сплетни о возможном разводе звездной пары на фоне их неурядиц после отъезда из России звучат все чаще. На одном из концертов сам юморист намекнул на возможный разрыв, исполнив песню на соответствующую тему. А во время приезда на Кипр они и вовсе поделили детей, что дополнительно указывает на проблемы в семействе.

Вполне возможно, что развод и правда не за горами, ведь Пугачева, уехав за мужем в Израиль, многое потеряла. Вместо звезды номер один на российской эстраде она приобрела статус домохозяйки, ожидающей мужа с работы, к тому же без права получать местную пенсию. 

*признан иноагентом в РФ
Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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