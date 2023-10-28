Власти Израиля прижали к стенке беглых российских звезд

Досталось всем, у кого есть двойное гражданство

Многие российские звезды заняли позицию Израиля после обострения ситуации в Секторе Газа. Они желали израильской армии больших успехов, поддерживали ее во всех действиях, а также обещали помочь тем, кто пострадал в ходе столкновения. Людей глубоко тронула трагедия на Святой земле, хотя при этом некоторые из особо чувствительных не высказывали своего отношения к украинскому конфликту.

Больше всего заявлений было замечено среди релокантов. В их числе чета Пугачевых, Виторган с Собчак, Бурковский. И даже отличилась оставшаяся в России актриса Миронова – она подверглась особой критике со стороны россиян, поскольку подобного заявления на фоне молчаливой политической позиции от нее никто не ожидал.

Однако, как оказалось, подобному поведению есть простое объяснение. Власти Израиля сразу после начала конфронтации прижали к стенке всех публичных персон, в том числе и беглых российских звезд, потребовав занять однозначную позицию в данном вопросе. В противном случае их могли ждать не самые лучшие последствия.

"В течение недели после начала конфликта всех через кураторов попросили публично высказаться, чтобы остаться в Израиле и чтобы все было хорошо", – раскрыли источники.

Те, кто начинал заявлять, что "все не так однозначно", получали жесткое противодействие. А против людей, которые выступали в поддержку Палестины, начали уголовные дела.

Как дальше будет складывыться жизнь российских релокантов за границей неизвестно, хотя по слухам многие из них поспешили покинуть Израиль после обострения под разными предлогами.