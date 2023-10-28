Армия Израиля нанесла удары по Ливану

ЦАХАЛ заявил об попытке атаковать территории страны сторонниками "Хезболла"

Вечером в пятницу израильская армия объявила о расширении сухопутной операции в Газе. Количество обстрелов региона резко увеличилось, удары стали наноситься посредством артиллерии, флота и авиации. Сектор остался без доступа к электричеству и средствам связи – на данный момент он полностью отрезан от внешнего мира.

О начале полномасштабной наступательной операции речи пока не идет, хотя Газа и подвергается самым массированым обострелам с момента обострения. ХАМАС оказывает ожесточенное сопротивление, к ним подключились и последователи "Хезболлы", которые наносят удары по Израилю со стороны Ливана.

На фоне происходящего израильская сторона сообщила, что минувшей ночью представители "Хезболлы" попытались совершить запуск ракет по стране, но сделать этого не получилось – сняряды упали в Сирии. В ответ армия Израиля объявила об ударе по Ливану.

"Ночью в ответ истребитель ЦАХАЛ нанес удар по военной инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане", – пояснили в сообщении.

Это не первый раз, когда израильская армия предпринимает подобные меры. В минувшую среду за попытку совершить обстрел из Ливана Израиль с помощью беспилотников и артиллерии атаковал ливанский населенный пункт Зарит.