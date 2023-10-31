Путин дал один совет сильно переживающим за Израиль

Путин дал один совет сильно переживающим за Израиль
Владимир Путин. Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Ситуация в мире и нашей стране накаляется

Российский лидер Владимир Путин обратился к тем, кто усиливает шумиху вокруг бедствий граждан Израиля на фоне беспорядков в махачкалинском аэропорту. Глава нашей страны дал один дельный совет тем, кто делает вид, что очень сильно переживает за участь евреев.

Глава нашей страны провел совещание по ситуации в Дагестане. На минувших выходных местные жители устроили в аэропорту Махачкалы массовые беспорядки. После этого были задержаны нескольких десятков человек, напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Люди, по имеющимся данным, пытались найти прилетевших в российский регион евреев.

Владимир Владимирович, комментируя резонансную ситуацию, дал совет особо обеспокоенным судьбой евреев лицам. Он подчеркнул, что таким гражданам лучше стоило бы разобраться с тем, что творят американские спецслужбы на Украине, передает информационный ресурс "Радио 1".

"Неплохо было бы тем, кто так заботится якобы о гражданах Израиля, провести расследование, чем занимаются их спецслужбы на Украине", – обратил особое внимание глава нашей страны. Его слова приводит телеканал "360".

Российский лидер подчеркнул, что существуют силы, которые намеренно пытаются организовывать погромы на территории нашей страны.

К слову, ранее Израиль выкатил России претензию за диалог с ХАМАСом.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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