Ситуация в мире и нашей стране накаляется

Российский лидер Владимир Путин обратился к тем, кто усиливает шумиху вокруг бедствий граждан Израиля на фоне беспорядков в махачкалинском аэропорту. Глава нашей страны дал один дельный совет тем, кто делает вид, что очень сильно переживает за участь евреев.



Глава нашей страны провел совещание по ситуации в Дагестане. На минувших выходных местные жители устроили в аэропорту Махачкалы массовые беспорядки. После этого были задержаны нескольких десятков человек, напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Люди, по имеющимся данным, пытались найти прилетевших в российский регион евреев.



Владимир Владимирович, комментируя резонансную ситуацию, дал совет особо обеспокоенным судьбой евреев лицам. Он подчеркнул, что таким гражданам лучше стоило бы разобраться с тем, что творят американские спецслужбы на Украине, передает информационный ресурс "Радио 1".

"Неплохо было бы тем, кто так заботится якобы о гражданах Израиля, провести расследование, чем занимаются их спецслужбы на Украине", – обратил особое внимание глава нашей страны. Его слова приводит телеканал "360".

Российский лидер подчеркнул, что существуют силы, которые намеренно пытаются организовывать погромы на территории нашей страны.



К слову, ранее Израиль выкатил России претензию за диалог с ХАМАСом.

