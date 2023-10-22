Курс рубля
- Путин нанес первый удар по доллару: что говорят эксперты
- Коснется многих: Центробанк принял важное решение по доллару
- Эксперт объяснила очередное падение рубля
Российский лидер Владимир Путин на немецком отреагировал на нападки в адрес экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, В ходе интервью для Павла Зарубина глава государства заявил, что не так давно мир увидел "безобразную выходку" в Канаде, где местный парламент рукоплескал украинскому ветерану СС.
"Чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтони Роту, главе парламента Канады, симпатизирующему нацистам", – заявил президент, подразумевая экс-спикера Палаты общин.
Затем Путин перевел фразу для жителей ФРГ, произнеся ее уже на немецком – президент выразил уверенность, что его слова найдут отклик в Германии.
Таким образом российский лидер отреагировал на информацию о том, что бывшего канцлера пытаются сторониться действующие политические элиты Европы – подальше от действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца.
Ранее СМИ сообщали, что Шредер получил приглашение на годовщину объединения Германии (День Германского единства, ежегодно отмечаемый в стране как национальный праздник). Протокольная служба канцлера же внимательно наблюдала за происходящим, чтобы Шредер не мелькал в кадре с ведущими чинами ФРГ.
До этого предшественник Ангелы Меркель утверждал, что Берлин должен проявлять интерес в улучшении отношений с Москвой в экономической и политической отраслях, несмотря на трудности. И настойчиво рекомендовал главе немецкого МИД Анналене Бербок аккуратнее выбирать выражения и говорить о России без эмоций (ранее Бербок заявила, что за счет собственных потерь Украина прокладывает себе "путь в Евросоюз").
Риге стоит адекватнее оценивать свои возможности
Некоторые не постеснялись продемонстрировать свою солидарность с киевским режимом