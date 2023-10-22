Путин фразой по-немецки отреагировал на нападки в адрес экс-канцлера ФРГ

Путин фразой по-немецки отреагировал на нападки в адрес экс-канцлера ФРГ
Владимир Путин и Герхард Шредер. Фото: Holger Hollemann/www.globallookpress.com
И напомнил о случае в парламенте Канады с чествованием ветерана СС

Российский лидер Владимир Путин на немецком отреагировал на нападки в адрес экс-канцлера Германии Герхарда Шредера,  В ходе интервью для Павла Зарубина глава государства заявил, что не так давно мир увидел "безобразную выходку" в Канаде, где местный парламент рукоплескал украинскому ветерану СС.

"Чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтони Роту, главе парламента Канады, симпатизирующему нацистам", – заявил президент, подразумевая экс-спикера Палаты общин.

Затем Путин перевел фразу для жителей ФРГ, произнеся ее уже на немецком – президент выразил уверенность, что его слова найдут отклик в Германии.

Таким образом российский лидер отреагировал на информацию о том, что бывшего канцлера пытаются сторониться действующие политические элиты Европы – подальше от действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Ранее СМИ сообщали, что Шредер получил приглашение на годовщину объединения Германии (День Германского единства, ежегодно отмечаемый в стране как национальный праздник). Протокольная служба канцлера же внимательно наблюдала за происходящим, чтобы Шредер не мелькал в кадре с ведущими чинами ФРГ.

До этого предшественник Ангелы Меркель утверждал, что Берлин должен проявлять интерес в улучшении отношений с Москвой в экономической и политической отраслях, несмотря на трудности. И настойчиво рекомендовал главе немецкого МИД Анналене Бербок аккуратнее выбирать выражения и говорить о России без эмоций (ранее Бербок заявила, что за счет собственных потерь Украина прокладывает себе "путь в Евросоюз").

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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