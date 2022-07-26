Газовый спор с Россией будет решать экс-канцлер ФРГ - СМИ

Газовый спор с Россией будет решать экс-канцлер ФРГ - СМИ
Герхард Шредер. Фото: Sebastian Gollnow/www.globallookpress.com
Политик уже полетел в Москву

Немецкий государственный деятель и политик, бывший глава федерального правительства Германии в период с 1997 по 2005 гг. Герхард Шредер заявил немецким журналистам, что намерен провести пару дней своего отпуска в Москве, где его уже подкараулили медиа.

По некоторым данным, в российскую столицу Шредер прилетел из Баку. Однако сам экс-канцлер отказался давать развернутый комментарий, заявив, что просто решил погулять несколько дней по известному и красивому городу.

По информации URA.ru, Германия решила отправить Шредера в Россию для урегулирования проблемных газовых вопросов, в которых стороны не могут найти точки соприкосновения. По словам политолога Марата Баширова, экс-канцлер – весьма авторитетная фигура как для Берлина, так и для Москвы. В действительности же Шредер будет говорить с российскими властями о восстановлении "Северного потока – 2".

"Этот человек, который может обсуждать наиболее широкую повестку. В то время, как правительство Шольца наговорило слишком много в отношении РФ – тут они не рукопожатные", – пояснил политолог.

Ранее экономист Андрей Суздальцев рассказал, как ЕС планирует пережить дефицит российского газа.

Источник: URA.ru ✓ Надежный источник
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