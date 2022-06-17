Politico: остановить Россию может только "супергерой"

Politico: остановить Россию может только "супергерой"
МиГ-31. Фото: MOD Russia/www.globallookpress.com
Издание опубликовало сатиру про безграмотность западных чиновников

Тягаться с российским лидером может лишь "супергерой", который должен наконец победить Кремль, уставший от бесконечных и бесполезных нападок западного истиблишмента, неспособного совладать с такой силой, пишет Politico в сатирическом ключе.

Ни Маттеои Сальвини, ни Герхард Шредер не смогли ничего поделать. Однако кое-кому это сделать по плечу. 

"Вслед за Шредером счастья попытал понторез Сальвини, который тоже не смог ничего сделать. В социальных сетях российское посольство в Италии заявило, что купило для чиновника и его свиты билеты на московский рейс. То и дело восхвалявший Москву Сальвини пообещал навести порядок. Правда, встрече с Путиным не суждено было состояться из-за критики правительства Италии", – говорится в материале.

Непонятно, кто полетит в Москву следующим. Наивно полагать, что достучаться до президента России сможет глава британского МИД Прити Пател, которая советовала отправлять в Руанду всех, кто просит о политубежище.

Помочь западным элитам мог бы Трамп, однако и у него есть кое-какие проблемы: бывший президент США улаживает дело со стрельбой на Капитолийском Холме, которая произошла в начале 2021 года. 

А в Европейском союзе тем временем уже пошли разговоры об отмене антироссийских санкций. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ограничения снимут, если РФ и Украина достигнут "справедливого соглашения", передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Politico ✓ Надежный источник
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