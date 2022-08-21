Население требует от Шольца решить проблему

Читательская аудитория немецкого журнала Spiegel с крайней резкостью отреагировала на новость о предстоящей приостановке транспортировки голубого топлива по нити "Северного потока" – ожидается, что "Газпром" с период с 21 августа по 2 сентября проведет плановое техническое обслуживание трубопровода.

Немцы же опасаются, что после 2 сентября поставки топлива могут по непонятным причинам прекратить или, в лучшем случае, снизить транспортировку до минимальных объемов. Читатели выразили в комментариях свои опасения. Некоторые заявии, что антироссйиские санкции в конечном итоге ударали по самим архитекторам экономических рестрикций.

"У кого-то были иные ожидания после антироссйиских санкций и поставок оружия на Украину?", "Никто не мог предвидеть, что за санкциями последует ответ, не правда ли? Электричество идет из розетки, газ поступает по трубе. Ясно, как божий день", "Поставщик разозлен, а потому клиенту нечего ждать добра", – пишут в комментариях.

Кое-кто из комментаторов заявил, что федеральное правительство Германии и канцлер Олаф Шольц в частности должны вновь "навестить турбину".

А в июле сообщалось, что газовую проблему отправился решать в Кремль бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, который заявил, что решил урегулировать вопрос по личной инициативе.