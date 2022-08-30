Недовольных уже арестовали

Активисты из Германии решили блокировать въезд на пункт приемного терминала "Северного потока – 2" – он расположен в городе Любмин земли Мекленбург-Передняя Померания. Возмущенные жители требуют срочно запустить газопровод, достроенный еще в прошлом году, пишет Berliner Zeitung.

Немецкие средства массовой информации опубликовали видеозапись, в котором инициатор акции – глава некоего "Движения идентитаристов" (одна из ультраправых организаций) Мартин Зельнер – объясняет суть происходящего.

Зельнер указал, что на проект из федерального бюджета ФРГ ушло свыше девяти миллиадов. Однако трубопровод пустует. Берлин же готов принять обнищание миллионов и превратить немцев в голодные массы. По мнению Зельнера, кабмин действут против интересов народа – как немцев, так и европейцев в целом.

Демонстранты требуют запустить "Северный поток – 2" и провести соответствующий референдум по вопросам энергетики и санкционной политики ЕС.

Как утверждает источник, участники демонстрации в настоящее время находятся под арестом.



Ранее сообщалось об итогах торгов голубого топлива на европейских фьючерсах: стоимость газа превысила отметку в 3500 долларов по состоянию на 26 августа 2022 года.