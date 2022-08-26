Цена на газ в Европе побила исторический рекорд

Цена на газ в Европе побила исторический рекорд
Фото: Jörg Carstensen/www.globallookpress.com
Такого Старый Свет давно не переживал

Цена на газовые фьючерсы в Европе побила все мыслимые и немыслимые рекорды – впервые с весны текущего года стоимость превысила 3,5 тысячи долларов. Британская биржа ICE завершила торги текущего дня именно на такой отметке.

Ближе к шести часам вечера по московскому времени стоимость газа начала "прыгать", достигнув роста в 6,6 процента. В итоге показатель в три с половиной тысячи за 1000 кубометров был пробит и вырос еще на семь американских долларов.

Еще в марте 2022 года стоимость голубого топлива на европейской бирже била рекорды на протяжении нескольких дней. Рекорд – 3892 доллара. Тогда биржа начала взрываться из-за новостей о предстоящих запретах на голубое топливо, поставляемое Российской Федерацией.

В конце лета российский "Газпром" заявил, что с 31 августа и до 2 числа следующего месяца ожидается прекращение поставок – из-за планового ремонта по "Северному потоку".


Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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