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Дальнейшая эксплуатация агрегата Trent 60 на станции "Портовая", где проходит "Северный поток", создает риск пожара или взрыва. Причиной является течь масла аппарата, передает пресс-служба "Газпрома".
Как отмечает источник, схожая утечка ранее была выявлена на другой турбине Siemens "Северного потока", что говорит о системности выявленного дефекта.
В компании ранее указали, что "Северный поток", ранее приостановленный сроком на трое суток из-за проведения планового технического обслуживания, не возобновляет перекачку из-за утечки масла на Trent 60 – речь идет в настоящее время о единственном работающем агрегате.
Ранее читатели Daily Mail заявили, что решение "Газпрома" о временной приостановке стало следствием экономической войны, развязанной Западом против Российской Федерации.
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