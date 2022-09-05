"Газпром" поставил Европу на колени

"Газпром" поставил Европу на колени
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
В компании сделали жесткое заявление

Дальнейшая эксплуатация агрегата Trent 60 на станции "Портовая", где проходит "Северный поток", создает риск пожара или взрыва. Причиной является течь масла аппарата, передает пресс-служба "Газпрома".

Как отмечает источник, схожая утечка ранее была выявлена на другой турбине Siemens "Северного потока", что говорит о системности выявленного дефекта.

В компании ранее указали, что "Северный поток", ранее приостановленный сроком на трое суток из-за проведения планового технического обслуживания, не возобновляет перекачку из-за утечки масла на Trent 60 – речь идет в настоящее время о единственном работающем агрегате.

Ранее читатели Daily Mail заявили, что решение "Газпрома" о временной приостановке стало следствием экономической войны, развязанной Западом против Российской Федерации.


Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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