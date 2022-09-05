Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Развязанная Европой и Америкой экономическая война против России обернулась серьезными последствиями для простых жителей Запада. Британцы поделились своим видением ситуации в комментариях на страницах авторитетного местного издания Daily Mail.
Бурную реакцию у людей вызвала информация об очередном подорожании голубого топлива. Такое развитие ситуации произошло на фоне решения "Газпрома" временно приостановить отправку этого энергоресурса из РФ в Европу по трубопроводу "Северный поток".
В первую очередь, обыватели сетуют на то, что цены в квитанциях за коммуналку растут, как на дрожжах, передает интернет-издание РИА ФАН. Простым людям все тяжелее платить за ЖКУ.
При этом они понимают, кто на самом деле виноват в происходящем. Интернет-пользователи подчеркнули, что европейским властям давно пора прекратить во всем обвинять Москву. Очевидно, что именно агрессивная санкционная политика привела к энергетической катастрофе на Западе, передает негодование британцев издание URA.RU.
"Я не виню Путина. Чего все ждали, когда мы попытались шантажировать его санкциями?" – задает риторический вопрос один из комментаторов.
Люди пишут, что во всем виноваты их "бесполезные политики", которые абсолютно не думают об интересах собственных сограждан.
Разработки американцев угрожают мировой безопасности
Бывший генсек скончался на 92-м году жизни