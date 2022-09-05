"Не виню Путина": британцы шокированы заявлением "Газпрома"

"Не виню Путина": британцы шокированы заявлением "Газпрома"
Фото: Alexander Chaplygin/Russian Look/www.globallookpress.com
На Западе продолжает усугубляться энергокризис

Развязанная Европой и Америкой экономическая война против России обернулась серьезными последствиями для простых жителей Запада. Британцы поделились своим видением ситуации в комментариях на страницах авторитетного местного издания Daily Mail.

Бурную реакцию у людей вызвала информация об очередном подорожании голубого топлива. Такое развитие ситуации произошло на фоне решения "Газпрома" временно приостановить отправку этого энергоресурса из РФ в Европу по трубопроводу "Северный поток".

В первую очередь, обыватели сетуют на то, что цены в квитанциях за коммуналку растут, как на дрожжах, передает интернет-издание РИА ФАН. Простым людям все тяжелее платить за ЖКУ.

При этом они понимают, кто на самом деле виноват в происходящем. Интернет-пользователи подчеркнули, что европейским властям давно пора прекратить во всем обвинять Москву. Очевидно, что именно агрессивная санкционная политика привела к энергетической катастрофе на Западе, передает негодование британцев издание URA.RU.

"Я не виню Путина. Чего все ждали, когда мы попытались шантажировать его санкциями?" – задает риторический вопрос один из комментаторов.

Люди пишут, что во всем виноваты их "бесполезные политики", которые абсолютно не думают об интересах собственных сограждан.

Источник: The Daily Mail ✓ Надежный источник
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