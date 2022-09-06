Европу охватили протесты из-за последствий санкций против России

Кризис наблюдается во многих государствах ЕС

После введения санкций в отношении России европейские жители столкнулись с ростом цен на продукты и услуги ЖКХ. Многие из них стали выходить на улицы, чтобы выразить недовольство происходящим. 

Протесты прошли в Берлине, Неаполе, Перудже. Как передает МИР 24, люди требуют отмены санкций и принятия мер, которые позволят сдержать инфляцию. 

Немцы полагают, что помощи со стороны правительства не хватит, чтобы не замерзнуть зимой. Итальянцы возмущены тем, что приходится экономить на продуктах, ведь даже пицца в стране подорожала в два раза. Бельгийцы отправляются во Францию, где власти смогли снизить цены за счет государственной помощи, однако из-за наплыва соседей местные жители вынуждены стоять в очередях за важными товарами.

Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
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