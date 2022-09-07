Ситуация в мировом пространстве остается подвешенной

Западные страны продолжают оказывать беспрецедентное давление на Российскую Федерацию. США и Европа все еще надеются обрушить экономику нашей страны и стараются привлечь к этому неблаговидному делу как можно больше государств. О серьезных подвижках в этом вопросе заявили в американском Минфине.



Сейчас силы западных политиков сконцентрированы на том, чтобы ввести потолок цен на российскую нефть. При этом замглавы американского Минфина Уолли Адейемо заявляет, что важная азиатская страна – Индия уже не против поддержать эту жесткую антироссийскую инициативу, передает телеканал "360".

Как известно, крупнейшая азиатская держава всегда проявляла уважение и лояльность к России. Такой шаг со стороны Нью-Дели будет серьезным ударом по Москве. Американский министр заявил, что в прошлые выходные разжился "обнадеживающими сигналами" от индийского правительства, отмечает телеканал RT. Мол, они не против подключиться к введению лимита и активно обсуждают этот вопрос.

Впрочем, насколько заявление американца соответствует действительности, покажет время. Как известно, далеко не все государства готовы идти на поводу у Запада и вставать на антироссийские рельсы.