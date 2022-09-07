Потуги зарубежных "партнеров" оказались тщетны

Санкционная борьба коллективного Запада против нашей страны развернулась достаточно давно. США и ЕС рассчитывали уничтожить российскую экономику, однако пострадали от собственного оружия. Многим очевидно, что западные санкции, в первую очередь, ударили по самой Европе и ее жителям. Своим недовольством по этому поводу поделились интернет-пользователи из Великобритании.



Простые люди подчеркнули, что поражение коллективного Запада в экономической войне против России становится очевидным после обнародования одного показателя. Как оказалось, со времени старта спецоперации на Украине нашей стране удалось заработать на продаже энергетических ресурсов 158 миллиардов евро, передает интернет-издание "Свободная пресса".

Эта умопомрачительная сумма открыла британцам глаза. Люди понимают, что такие баснословные доходы явно свидетельствуют о процветании экономики, по крайней мере, в сфере энергоресурсов.

"Запад проиграл. Теперь нет пути назад", – написал один из расстроенных пользователей Сети. Его слова приводит издание URA.RU.

Также в комментариях люди отмечают, что поражены работой антироссийских санкций, которые бьют исключительно по жителям Европы. Другие негодуют, что должны бедствовать из-за Украины и "клоуна Зеленского". При этом люди понимают, что в будущем будут "нищать и страдать" еще больше.