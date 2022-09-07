Европейцев будут сажать в тюрьмы

Ситуация на территории Европы все больше напоминает безумную постановку. Западные страны отказываются от российских энергетических ресурсов, вводят жесткие санкции против нашей страны, а страдают от этого обычные европейцы. Дошло до того, что швейцарцам пригрозили реальным тюремным сроком из-за неэкономного расходования газа.



Сейчас в стране, которая всегда считалась богатейшим государством, действует директива, согласно которой в зимний период температура в квартирах должна быть не выше 19 градусов, напоминает телеканал "360".

При этом нарушение данного правила грозит несчастным жителям Швейцарии очень серьезными последствиями. Людей будут штрафовать, а также отправлять за решетку на срок до трех лет.

Как пояснил представитель местного департамента экономики Маркус Спурндли, тюремным заключением будет караться умышленный "перегрев" домов. Если же швейцарец случайно сделает дома теплее, чем "положено", то ему грозит лишь штраф.

Известно, что сейчас в этой стране запрещено пользоваться инфракрасными обогревателями. Также холодными должны оставаться сауны и бассейны, сообщает интернет-издание "МИР24".