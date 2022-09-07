Русофобы продолжают гнуть свою линию

Сегодня, 7 сентября, стало известно, что прибалтийским государствам удалось договориться по поводу введения рестрикций против граждан Российской Федерации и Белоруссии. Об этом с радостью отчитался руководитель латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс.



Высокопоставленный европеец объявил, что литовские, латвийские, а также эстонские власти оказались солидарны в стремлении ограничить въезд граждан России и Белоруссии в Евросоюз.

Руководитель Министерства иностранных дел Латвии сообщил, что три государства договорились о том, чтобы существенно ограничить перемещение россиян и белорусов через их границы на территорию Европейского союза.

Как отмечает телеканал "360", под санкционную дубину европейцев не попадут водители грузовых машин, дипломатические сотрудники, а также лица, которые прибывают на территорию Евросоюза по семейным или гуманитарным причинам. В самое ближайшее время об этих ограничениях будет объявлено на официальном уровне.