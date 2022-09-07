Страны Балтии сговорились против россиян

Страны Балтии сговорились против россиян
Фото: www.unsplash.com
Русофобы продолжают гнуть свою линию

Сегодня, 7 сентября, стало известно, что прибалтийским государствам удалось договориться по поводу введения рестрикций против граждан Российской Федерации и Белоруссии. Об этом с радостью отчитался руководитель латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс.

Высокопоставленный европеец объявил, что литовские, латвийские, а также эстонские власти оказались солидарны в стремлении ограничить въезд граждан России и Белоруссии в Евросоюз.

Руководитель Министерства иностранных дел Латвии сообщил, что три государства договорились о том, чтобы существенно ограничить перемещение россиян и белорусов через их границы на территорию Европейского союза.

Как отмечает телеканал "360", под санкционную дубину европейцев не попадут водители грузовых машин, дипломатические сотрудники, а также лица, которые прибывают на территорию Евросоюза по семейным или гуманитарным причинам. В самое ближайшее время об этих ограничениях будет объявлено на официальном уровне.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
новости партнеров

Лавров дал дельный совет ставшей британским премьером Лиз Трасс

Политику стоит глянуть себе под нос

Тайное "военное соглашение" России и Северной Кореи перепугало разведку США

Западная пресса вновь трубит о "кознях" Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей