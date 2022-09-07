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Как известно, сегодня Европа переживает не лучшие времена. Жесткая санкционная политика против российского государства привела к тому, что простые жители европейских стран вынуждены мириться с большими лишениями. Однако западные начальники упорствуют и все еще стараются продавить Москву. Шуткой на такие потуги ответил российский лидер Владимир Путин.
Несмотря на объективную реальность, некоторые страны пытаются прогнуть Россию и навязать ей свои условия по поставкам энергетических ресурсов. Владимир Владимирович обратил внимание, что эти державы находятся не в том положении, чтобы кому-то что-то диктовать.
Речь идет о потолке цен, который западные страны хотят ввести на российские энергоресурсы. Мол, они собираются покупать наше топливо по той стоимости, которую сами установят. Глава России призвал зарубежных потребителей одуматься и действовать в рамках контрактных обязательств.
Путин также остроумно отметил, что появление каких-либо "потолков" по поставкам энергоресурсов приведет к тому, что Россия лишь будет негромко приговаривать:
"Мерзни, мерзни, волчий хвост".
Более того, глава Российской Федерации считает "абсолютно тупым" стремление ряда стран ввести какие-либо ограничения цен на наши энергоносители.
Потуги зарубежных "партнеров" оказались тщетны
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