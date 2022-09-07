Урок всем олигархам: Путин высказался об аресте счетов россиян на Западе

Урок всем олигархам: Путин высказался об аресте счетов россиян на Западе
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Держали бы свои яхты на Родине - ничего бы не случилось, заявил глава государства

Конфискация и арест имущества граждан Российской Федерации за рубежом стал уроком, пользу из которого должен вынести каждый бизнесмен. Соответствующее заявление сделал сегодня, 7 сентября, российский лидер Владимир Путин, выступая перед СМИ на полях ВЭФ в ходе пленарной сессии.

Глава государства указал, что неоднократно предупреждал всех бизнесменов, что тем придется еще знатно "набегаться" из-за ущемленных интересов. В итоге все лишились недвижимого имущества и счетов.

Если бы ряд предпринимателей из РФ сохраняли свои счета в родной стране и держали бы там несчастные яхты, отметил Путин, никаких проблем бы не было.

"Это урок для всех. Я предупреждал", – высказался президент страны.

Российский лидер подчеркнул, что выносил всем предпринимателям подобное предупреждение не из-за того, что считает себя умнее остальных, а по той причине, что располагает куда более детальной и обширной информацией.

В ходе выступления на Восточном экономическом форуме Путин также высказался о "санкционной лихорадке", которая обосновалась на Западе после пандемии, передает "Радио 1".

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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