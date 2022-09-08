Жители Европы испытывают проблемы с оплатами счетов

Журналист издания Politico Мэтью Карничниг считает, что разработанная Кремлем тактика по противодействию Евросоюзу работает – об этом говорят, как минимум, участившиеся протесты из-за стоимости энергоносителей в Европе. По его словам, если все так и продолжится, то число сторонников снятия с России санкции, или по крайне мере их ослабления, ради газовых поставок может серьезно возрасти.

В статье он пишет, что можно отмахнуться от таких размышлений "как от бреда политических маргиналов", но по мере затягивания конфликта на Украине представителей такой мысли становится все больше. Примерами служат Прага, Лейпциг и Магдебург, где на улицы вышли тысячи граждан, требующих радикальных решений.

"Надвигающаяся буря ставит европейских лидеров перед горькой истиной: пока Россия сражается на поле боя с Украиной, Кремль сохраняет свои позиции в своей затянувшемся противостояеии против демократических основ Европы", – считает обозреватель, передает RT.

Карничниг пишет, что основная цель Москвы – дестабилизировать западную политику. Чиновники в Еврокомиссии уже признают, что в этом отношении Путин одерживает победу. Однако, по его словам, если бы европейские граждане действительно ощущали приближение катастрофы, то они бы не поддерживали отправку вооружения Украине и не выступали бы против спецоперации.

