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Антироссийские рестрикции посеяли хаос в Европейском союзе, спровоцировав как инфляцию, так и дефицит энергии, указал глава правительства Венгрии Виктор Орбан.
Венгерский премьер напомнил, что коллективный Запад ввел в отношении Москвы порядка одиннадцати тысяч санкций. Однако ни один санкционный пакет не поставил Россию на колени. Напротив, эффект оказался обратный: на коленях может оказаться сам Европейский союз.
Ранее глава венгерского кабмина отмечал, что экономические меры в отношении Москвы вовсе не пошатнули Кремль – Европа же пережила смену четырех правительств и переживает глубокие экономические потрясения. Евросоюз лишил себя шанса на посредничество в украинском конфликте, не обеспечив выполнение "Минска" ранее.
А издание Global Times считает, что санкции против РФ сделали тайное явным: политическая встряска показала миру, что Соединенные Штаты не собираются считаться с чьим-либо мнением и интересами большинства стран, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
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