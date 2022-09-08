Антироссийские санкции поставили всю Европу на колени - премьер Венгрии

Антироссийские санкции поставили всю Европу на колени - премьер Венгрии
Виктор Орбан. Фото: Lev Radin/www.globallookpress.com
Такие времена ЕС еще не переживал

Антироссийские рестрикции посеяли хаос в Европейском союзе, спровоцировав как инфляцию, так и дефицит энергии, указал глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

Венгерский премьер напомнил, что коллективный Запад ввел в отношении Москвы порядка одиннадцати тысяч санкций. Однако ни один санкционный пакет не поставил Россию на колени. Напротив, эффект оказался обратный: на коленях может оказаться сам Европейский союз.

Ранее глава венгерского кабмина отмечал, что экономические меры в отношении Москвы вовсе не пошатнули Кремль – Европа же пережила смену четырех правительств и переживает глубокие экономические потрясения. Евросоюз лишил себя шанса на посредничество в украинском конфликте, не обеспечив выполнение "Минска" ранее.

А издание Global Times считает, что санкции против РФ сделали тайное явным: политическая встряска показала миру, что Соединенные Штаты не собираются считаться с чьим-либо мнением и интересами большинства стран, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: MTI ✓ Надежный источник
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