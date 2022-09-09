Бедствующий Евросоюз готов к капитуляции перед Россией

Бедствующий Евросоюз готов к капитуляции перед Россией
Фото: www.unsplash.com
продолжениеОбнищавшие европейцы нашли оригинальный способ обойтись без газа
Турецкий эксперт проанализировал ситуацию

Разразившийся на территории Европейского союза экономический кризис стал одним из тяжелейших за последнее время. При этом западные страны сами вырыли себе могилу – отказ от российских энергоресурсов привел к резкому обрушению уровня жизни европейцев. По мнению известного турецкого журналиста Хасана Басри Ялчина, вскоре ЕС придется пойти на попятную.

Эксперт из Турции утверждает, что европейские страны все ближе подходят к капитуляции перед Российской Федерацией. Дело в том, что они не могут справиться без нашего голубого топлива, отмечает телеканал "360".

Ялчин пояснил: долгое время европейцы были уверены, что смогут обойтись без российских энергоресурсов и найдут альтернативные пути обеспечения собственной экономики. Однако на практике все оказалось ровно наоборот.

"Это поражение также будет означать ниспровержение западной системы", – передает слова именитого турка интернет-издание "Свободная пресса".

Ситуация ухудшается тем, что европейцы фактически остались без поддержки американцев из-за непредсказуемого итога будущих выборов в конгресс, которые состоятся уже в ноябре, добавил Ялчин.

Источник: Sabah ✓ Надежный источник
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