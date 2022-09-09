Турецкий эксперт проанализировал ситуацию

Разразившийся на территории Европейского союза экономический кризис стал одним из тяжелейших за последнее время. При этом западные страны сами вырыли себе могилу – отказ от российских энергоресурсов привел к резкому обрушению уровня жизни европейцев. По мнению известного турецкого журналиста Хасана Басри Ялчина, вскоре ЕС придется пойти на попятную.



Эксперт из Турции утверждает, что европейские страны все ближе подходят к капитуляции перед Российской Федерацией. Дело в том, что они не могут справиться без нашего голубого топлива, отмечает телеканал "360".

Ялчин пояснил: долгое время европейцы были уверены, что смогут обойтись без российских энергоресурсов и найдут альтернативные пути обеспечения собственной экономики. Однако на практике все оказалось ровно наоборот.

"Это поражение также будет означать ниспровержение западной системы", – передает слова именитого турка интернет-издание "Свободная пресса".

Ситуация ухудшается тем, что европейцы фактически остались без поддержки американцев из-за непредсказуемого итога будущих выборов в конгресс, которые состоятся уже в ноябре, добавил Ялчин.