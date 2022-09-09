Люди изучают традиционные методы получения тепла в разных странах

Энергетический кризис грозит низвергнуть европейских жителей в средневековье. Людям уже советуют пореже мыться, запрещают перегревать квартиры, а счета за газ вызывают оторопь у плательщиков. Жители просвещенного Запада вынуждены искать альтернативные способы обеспечения своего существования. На этом пути ими был обнаружен весьма оригинальный выход.



Как сообщили журналисты одного турецкого издания, за последнее время европейцы резко увеличили количество заказов на традиционные печи из Турции. Интерес жителей Евросоюза к такому способу обогрева жилища подскочил за последние четыре месяца. Количество продаж увеличилось в десятки раз.

Если раньше такие печи продавались зарубежным покупателям пять-шесть раз за год, то теперь только за прошлую неделю в одну Италию было отправлено 125 крупногабаритных посылок. Европейцы не могут позволить себе природный газ, поэтому переходят на печи.

Как отмечает телеканал "360", турки, живущие в Европе, в шоке от происходящего. Недовольные выходцы из Турции закупили свечи и буржуйки, так как понимают, что на Западе их могут ждать серьезные проблемы с обогревом.