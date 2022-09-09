Многие способны адекватно оценить последствия недружественного отношения к Москве

Вот уже несколько недель в Европейском союзе мусолят тему о возможном введении потолка цен на российские энергетические ресурсы. Однако многие страны ЕС понимают, чем это может обернуться. Более десятка европейских государств опасаются, что очевидный ответ России нанесет колоссальный вред их экономикам.



Европейцы понимают, что искусственное ограничение цен на голубое топливо приведет к тому, что Российская Федерация попросту откажется поставлять свои энергоресурсы в страны, поддержавшие такой газовый ультиматум, пишет интернет-издание URA.RU.

Как отмечают эксперты авторитетного журнала Financial Times, по меньшей мере 10 европейских государств выразили опасения, что в случае введения лимитов останутся без голубого топлива. Резко против данной инициативы выступают, в частности, Польша, Италия и Греция, отмечает "Общественная служба новостей".

Эксперты из этих государств понимают, чем может обернуться отказ России поставлять им голубое топливо. Многие европейские предприятия и обычные люди серьезно зависят от российских энергоресурсов.