Кремль дал понять, что последствия будут необратимы

Европейский союз на межправительственном уровне решил отказаться от введения ценового потолка на газ из Российской Федерации. Как пишет обозреватель The Telegrapg Том Риз, причиной стало предупреждение Кремля – ранее российский лидер Владимир Путин пообещал лишить Запад поставок, если подобные меры будут приняты.

После вынесенного предупреждения внутри ЕС начались разногласия – ряд стран выступили против введения ценового лимита. Министерства энергетики европейских государств в ходе совещания обратились к Еврокомиссии с просьбой о разработке плана в энергетической отрасли на фоне острого кризиса, переживаемого Евросоюзом из-за роста цен на газ и дефицита топлива.

Европа, пишет обозреватель, пытается подготовиться к предстоящим холодам – ультиматум Кремля явно отрезвил намерения ЕС.

Минфин США накануне объявил о запрете на перевозку морскую перевозку российской нефти. Решение вступает в силу с 5 декабря, через два месяца, с 5 февраля, вступает решение о запрете на перевозку остальных нефтепродуктов.