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Европейский союз на межправительственном уровне решил отказаться от введения ценового потолка на газ из Российской Федерации. Как пишет обозреватель The Telegrapg Том Риз, причиной стало предупреждение Кремля – ранее российский лидер Владимир Путин пообещал лишить Запад поставок, если подобные меры будут приняты.
После вынесенного предупреждения внутри ЕС начались разногласия – ряд стран выступили против введения ценового лимита. Министерства энергетики европейских государств в ходе совещания обратились к Еврокомиссии с просьбой о разработке плана в энергетической отрасли на фоне острого кризиса, переживаемого Евросоюзом из-за роста цен на газ и дефицита топлива.
Европа, пишет обозреватель, пытается подготовиться к предстоящим холодам – ультиматум Кремля явно отрезвил намерения ЕС.
Минфин США накануне объявил о запрете на перевозку морскую перевозку российской нефти. Решение вступает в силу с 5 декабря, через два месяца, с 5 февраля, вступает решение о запрете на перевозку остальных нефтепродуктов.
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