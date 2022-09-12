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Российский лидер Владимир Путин публично указал на уязвимое положение французского коллеги Эммануэля Макрона. Как пишет обозреватель британского таблоида Daily Express Джейкоб Пол, символ Пятой республики, ее главная достопримечательность, Эйфелева башня, будет светить ограниченное количество времени из-за дефицита энергоресурсов.
Как правило, башня гаснет после часа ночи, однако зимой подцветку будут отключать уже в 23:45 из-за подскочивших цен на газ и электричество.
Глава управления Эйфелевой башни Жан-Франуса Мартинс указал, что отключение достопримечательности будет символичным жестом, на который пошли власти Франции из-за остановки "Северного потока" – главной магистрали, по которой голубое топливо поступало на территорию Европы.
Обозреватель указал, что, таким образом, введенные меры против Москвы ударили по главным государствам Евросоюза – Франции и Гремании. Однако последствия от ценового роста испытывает в полной красе население обеих стран.
Ранее в западной прессе заявили, что из-за жестких ультиматумов Кремля Европейский союз не смог достичь решения по введению потолочных цен на российский газ.
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