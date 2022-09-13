Глава ЕК готовится озвучить Европе страшную правду из-за России

Глава ЕК готовится озвучить Европе страшную правду из-за России
Урсула фон дер Ляйен. Фото: IMAGO/Peter Hartenfelser/Global Look Press/www.globallookpress.com
Охваченные русофобией европейцы доигрались

В последнее время западные страны четко обосновались на рельсах антироссийской политики, однако такое поведение, в первую очередь, вредит простым жителям Европы. В зарубежной прессе отмечают, что уже в самое ближайшее время руководительнице Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен придется озвучить людям страшную правду по ситуации, которая сложилась после разрыва с Россией.

О таком неприятном для европейского руководства положении дел написал журналист авторитетного издания Bloomberg Лайонел Лорен.

Речь идет о том, что жесткие антироссийские санкции привели к бедственному положению в Европе. Совсем скоро фрау фон дер Ляйен придется объявить гражданам стран Евросоюза, что их ждет очень тяжелая зима, которая при любом развитии энергокризиса потребует от них большие жертвы.

Урсуле предстоит проверка на прочность. Политик должна сохранить доверие граждан к властям, однако обнажить перед ними суровую правду. Уже очевидно, что при любом раскладе европейцам придется снизить потребление энергии на 10-15%. Такое обрушение комфортности уровня жизни может привести к непредвиденным последствиям и резкому обострению ситуации внутри Евросоюза.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
новости партнеров

В России призвали к мобилизации: военные дали развернутый ответ

Участники боев с ВСУ объяснили, почему задумка является провальной

Совфед посоветовал Молдавии греться "молекулами свободы" вместо газа из РФ

Кишиневу помогут добрые американские друзья, считает сенатор

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей