Охваченные русофобией европейцы доигрались

В последнее время западные страны четко обосновались на рельсах антироссийской политики, однако такое поведение, в первую очередь, вредит простым жителям Европы. В зарубежной прессе отмечают, что уже в самое ближайшее время руководительнице Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен придется озвучить людям страшную правду по ситуации, которая сложилась после разрыва с Россией.



О таком неприятном для европейского руководства положении дел написал журналист авторитетного издания Bloomberg Лайонел Лорен.

Речь идет о том, что жесткие антироссийские санкции привели к бедственному положению в Европе. Совсем скоро фрау фон дер Ляйен придется объявить гражданам стран Евросоюза, что их ждет очень тяжелая зима, которая при любом развитии энергокризиса потребует от них большие жертвы.

Урсуле предстоит проверка на прочность. Политик должна сохранить доверие граждан к властям, однако обнажить перед ними суровую правду. Уже очевидно, что при любом раскладе европейцам придется снизить потребление энергии на 10-15%. Такое обрушение комфортности уровня жизни может привести к непредвиденным последствиям и резкому обострению ситуации внутри Евросоюза.