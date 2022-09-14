Жизнь европейцев меняется на глазах

Многие западные политики считали, что с легкостью смогут продавить Российскую Федерацию и санкционной дубиной ввергнут ее в глубокий экономический кризис. Однако на деле ситуация развернулась обратным образом. Как известно, сегодня из-за тяжких лишений страдают сами европейцы. Так, обозреватель авторитетного американского издания The Wall Street Journal Пол Хэннон считает, что экономическая баталия с Россией ударила по "главному достижению Европы".



Эксперт из Соединенных Штатов Америки пояснил, что речь идет об экономической стабильности и благоденствии местных жителей. Основной удар был нанесен по европейской промышленности, которая обеспечивала высокий уровень жизни в странах Евросоюза. Из-за ограничений на российские энергоресурсы многие предприятия вынуждены сокращать производство.

При этом американец подчеркнул, что кризис серьезно ухудшится, если осенью и зимой средние температуры окажутся ниже нормы. Впрочем, при любых раскладах европейцев ждут очень тяжелые времена.

"Самое темное облако на горизонте явно надвигается на еврозону", – приводятся в статье слова руководителя глобального экономического отдела BNP Paribas Марсело Карвалью.

К слову, экономический кризис настолько перепугал власти Испании, что там уже заговорили о зомби-апокалипсисе.