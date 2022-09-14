Обстановка в Европе накаляется день ото дня

Ситуация на территории украинского государства стала своего рода взрывом накопившихся в мировом пространстве проблем. Разные взгляды на традиционные ценности, не принятие позиции оппонента привели к тому, что на международной арене схлестнулся коллективный Запад и Российская Федерация. Беспрецедентное противостояние вылилось в резкое ухудшение уровня жизни в Европе. С весьма резонансным заявлением по этому поводу выступил испанский премьер-министр Педро Санчес.



Высокопоставленный госслужащий отметил, что за последние несколько лет Испании пришлось столкнуться с рядом беспрецедентных вызовов. В частности, речь идет о глобальной эпидемии COVID-19, которая привела к глубокому экономическому кризису. Более того, на фоне украинских событий в Испании и других странах Европы резко обрушился уровень жизни и взлетели цены на все товары и услуги. Ситуация в стране настолько тяжелая, что в голову премьера пришли мысли о зомби-апокалипсисе.

"После всех беспрецедентных ситуаций не хватает только вторжения зомби", – объявил испанский премьер-министр.

К слову, недавно зарубежные журналисты сообщили, что Евросоюзу не хватит имеющихся запасов газа для того, чтобы пережить зиму. Такую информацию публикует интернет-издание "Подмосковье сегодня".