"Больше никогда": в Германии жестко высказались о "Северном потоке – 2"

"Больше никогда": в Германии жестко высказались о "Северном потоке – 2"
Фото: Nord Stream AG/ via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Дешевая энергия не интересует немецких политиков

После того, как западные страны охватила антироссийская истерия, выгодный для всех проект новой газовой магистрали "Северный поток – 2" был поставлен на паузу. С жестким заявлением по поводу судьбы нашего трубопровода выступил премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль.

Высокопоставленный немец убежден, что новые энергетические коммуникации никогда не будут введены в эксплуатацию. Вайль подчеркнул, что такое решение было принято берлинской администрацией после того, как Российская Федерация дала старт спецоперации по защите мирных жителей двух республик Донбасса.

Премьер-министр объявил, что Германия навсегда "разочаровалась" в России как в надежном партнере и полностью пересмотрела свое отношение к ней.

"Ситуация, в которой немецкое правительство могло бы полагаться на энергию из России, никогда больше не возникнет", – отрезал политик. Его слова приводит интернет-издание URA.RU.

Судя по всему, тот факт, что отказ от нашего трубопровода лишь усугубляет экономический кризис в ФРГ, государственного деятеля не интересует.

Источник: Spiegel ✓ Надежный источник
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