Газ выходит в море: с "Северным потоком-2" произошло ЧП

Газ выходит в море: с "Северным потоком-2" произошло ЧП
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Береговые службы ближайших стран подняли по тревоге

Сегодня, 26 сентября, оператор "Северного потока-2" зафиксировал резкое падение давления внутри газопровода с 300 до 7 бар за минувшую ночь. Как правило, такое может происходить, если внутри системы началась потеря энергоносителя, обеспечивающего давление. Представитель Nord Stream 2 в беседе с РБК подтвердил, что проблемы с работой трубопровода действительно были выявлены минувшей ночью.

После зафиксированного резкого падения давления оператор уведомил об этом представителей береговых служб соседних стран – Германии, Дании, Швеции, Финляндии, а также России. Сейчас начато расследование происходящего. 

Датский морской регулятор сообщил, что обнаружил утечку газа южнее острова Борнхольм – что именно стало ее причиной пока неизвестно.

"Северный поток – 2" официально достроили в сентябре прошлого года, после чего начались пусконаладочные работы. По трубопроводу пустили газ для поддержания необходимого давления в системе – это требовалось, чтобы запустить его в любой момент. 

После начала российской спецоперации и введения санкций против российских энергоносителей некоторые европейские чиновники призывали начать разбор газопровода. Украинская сторона также просила предпринять меры против СП-1 и СП-2, утверждая, что могут полностью заменить поставки газа из России. 

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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