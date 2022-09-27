На "Северном потоке - 2" произошла диверсия - немецкие СМИ

На "Северном потоке - 2" произошла диверсия - немецкие СМИ
Stefan Sauer/www.globallookpress.com
У Берлина есть две версии

Резкое падение давления в нити трубопровода "Северный поток – 2" могло произойти в результате спланированной диверсии, пишет Tagesspiegel.

Напомним, 26 сентября стало известно о резком падении давления в трубопроводе. Инцидент произошел южнее острова Борнхольм, причины ЧП неизвестны.

Как пишет немецкое издание, в настоящее время правоохранительные органы расследуют инцидент на федеральном уровне. Однако, некоторые правоохранители уверены, что ЧП могло возникнуть вследствие целенаправленной атаки.

"Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной атакой. Все говорит против совпадения", – приводит издание заявление источника, знакомого с оценкой федерального правительства.

В материале говорится, что предполагаемое нападение осуществили силы специального назначения. Один из вариантов – к ЧП может быть причастна украинская сторона, так как при временном отключении газопровода поставки будут возможны лишь через Польшу или украинскую ГТС. Вместе с тем федеральное правительство предполагает, что к инциденту неким образом может быть причастна и РФ, которая таким образом якобы могла "усугубить кризис цен на энергоносители в Европе".

Источник: Tagesspiegel ✓ Надежный источник
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