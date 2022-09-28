Байден привел в исполнение давнее предупреждение

Решение Владимира Путина по проведению референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Харьковской областях, а также мобилизации в России, судя по всему, не на шутку взбесило Соединенные Штаты Америки. Глава страны Джо Байден решился на шаг, исполнение которого оттягивал с начала февраля.

Подрыв двух газопроводов "Северный поток" вполне мог быть организован Вашингтоном. Власти США, комментируя произошедшее, отмечали, что диверсия была невыгодна ни одной из сторон конфликта, которую сейчас принято обвинять – это Украина и Россия. При этом назвать реального виновника произошедшего американцы пока не спешат.

Журналисты Fox News полагают, что приказ устроить взрыв отдал именно Джо Байден – они вспомнили его слова, которые лидер сказал еще в самом начале февраля, предостерегая Россию от начала военных действий на Украине.

"В случае вторжения России, если ее танки снова пересекут границу Украины, то "Северный поток – 2" перестанет существовать. Мы положим ему конец", – приводит перевод его слов URA.RU.

Каким именно образом США намерены это сделать Байден не указывал.

Обозреватель Fox News отметил, что удивительным образом в тот же день, что и произошли диверсии на двух СП, также был запущен польский газопровод Baltic Pipe.

Косвенным подтверждением этой версии может служить заявление бывшего главы МИД Польши Радослава Сикорского. После появления информации о подрыве газопроводов он написал в соцсетях, что это "маленькая вещь, но так радует", поблагодарив за все Соединенные Штаты, сообщает телеканал "360".

Оператор "Северного потока" утверждает, что разрушения труб носят беспрецедентный характер – там не маленькое повреждение, а огромная дыра, указывает RT. Оценить сроки восстановления газопровода на данный момент невозможно.