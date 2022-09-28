Все взлетит на воздух: озвучен ответ России на подрыв "Северного потока"

Все взлетит на воздух: озвучен ответ России на подрыв "Северного потока"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Эксперт допустил два варианта развития событий

Повреждения российского трубопровода в акватории Дании, многовероятно, стали результатом заранее подготовленной диверсии – к такому выводу приходят практически все стороны, которые заняты расследованием. Некоторые подозревают, что взрыв могли устроить русские или украинцы, а другие утверждают, что к этому причастны американцы и поляки. 

России и Украине подобные действия были бы невыгодны, в отличие от Польши, которая в тот же день удивительным образом запустила газопровод из Норвегии Baltic Pipe, отмечает политолог Евгений Сатановский. Он считает, что Москва обязательно должна ответить на произошедшее с "Северным потоком", допуская два варианта дальнейшего развития событий. 

Первый подразумевает симметричный ответ. Россия может устроить аналогичную тротиловую акцию на польской трубе, чтобы поляки тоже понесли многомиллионные потери. Второй вариант подразумевает более радикальный ответ.

"Тогда, к примеру, должны взлететь на воздух ВСЕ терминалы по сжижению природного газа и его приему и регазификации в Соединенных Штатах и Западной Европе. Это раз. Внезапно пойти на дно американские, да и все остальные, сколько их там есть в НАТО, авианосцы", – написал он.

Сатановский указал, что если подтвердится причастность ЦРУ к подрыву газопровода, то нужно взорвать и его со всеми людьми. Это же касается Белого дома, Пентагона, Конгресса и Госдепартамента США. А еще лучше – лишить американцев всех военных объектов, спутников слежения, баз с ядерным оружием, а также крупнейших объектов инфраструктуры. 

"Главное – ИХ потери должны быть не в разы, а на порядок больше наших. Что еще тут непонятного?!", 

– подытожил он.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

В Китае назвали одну главную причину превращения России в сверхдержаву

Наша страна обладает безусловным преимуществом перед другими государствами

США официально разрешили бомбить потенциально российские регионы

Вашингтон всячески поддерживает эскалацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей