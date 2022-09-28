Эксперт допустил два варианта развития событий

Повреждения российского трубопровода в акватории Дании, многовероятно, стали результатом заранее подготовленной диверсии – к такому выводу приходят практически все стороны, которые заняты расследованием. Некоторые подозревают, что взрыв могли устроить русские или украинцы, а другие утверждают, что к этому причастны американцы и поляки.

России и Украине подобные действия были бы невыгодны, в отличие от Польши, которая в тот же день удивительным образом запустила газопровод из Норвегии Baltic Pipe, отмечает политолог Евгений Сатановский. Он считает, что Москва обязательно должна ответить на произошедшее с "Северным потоком", допуская два варианта дальнейшего развития событий.

Первый подразумевает симметричный ответ. Россия может устроить аналогичную тротиловую акцию на польской трубе, чтобы поляки тоже понесли многомиллионные потери. Второй вариант подразумевает более радикальный ответ.

"Тогда, к примеру, должны взлететь на воздух ВСЕ терминалы по сжижению природного газа и его приему и регазификации в Соединенных Штатах и Западной Европе. Это раз. Внезапно пойти на дно американские, да и все остальные, сколько их там есть в НАТО, авианосцы", – написал он.

Сатановский указал, что если подтвердится причастность ЦРУ к подрыву газопровода, то нужно взорвать и его со всеми людьми. Это же касается Белого дома, Пентагона, Конгресса и Госдепартамента США. А еще лучше – лишить американцев всех военных объектов, спутников слежения, баз с ядерным оружием, а также крупнейших объектов инфраструктуры.

"Главное – ИХ потери должны быть не в разы, а на порядок больше наших. Что еще тут непонятного?!",

– подытожил он.