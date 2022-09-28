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Европа бурно реагирует на диверсию, произошедшую на одном из участков "Северного потока" 26 сентября. Политолог Богдан Безпалько уверен, что в кулуарах политики всех стран выражают уверенность, что инцидент – дело рук американцев.
В ночь на 27 сентября стало известно о резком падении давления на СП-2. Позднее сообщили о серьезнейшей утечке газа в морские воды, а через некоторое время оказалось, что инциденты произошли на обеих нитях "Северного потока – 1".
Безпалько придерживается версии о причастности американской стороны. В отсутствие газа европейский капитал начнет бегство вместе с промышленностью в Штаты. Выгода для Вашингтона вполне очевидна. Как и чем ответит Россия, непонятно. Но теперь контрмеры довольно широки: бояться Мосеве больше нечего. Запад, как и РФ, повышает ставки.
Нужно помнить, что в открытом океане у американцев имеются заводы по сжижению газа с целым флотом танкеров – достаточно уязвимых.
Восстановить газопроводы реально. Глубина небольшая – от десяти до пятидесяти метров. Современная техника позволяет проводить такие работы. Но нужно достичь определенной договоренности с Европой, которая боится признать, что ее открыто разваливают Штаты.
Россия же не обязана оплачивать ремонт – раскошеливаться должен основной приобретатель топлива по подорванным нитям. Второй момент – ответственность за безопасность инфраструктуры несет та сторона, на территории (или в пределах экономической зоны) которой она располагается.
А эксперт по энергобезопасности Алексей Гривач заявил, что вернуть российский газ в ЕС из-за инцидентов по СП-2 и СП практически невозможно, передает "Радио 1".
Окончательное решение будет известно после проведения голосования
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