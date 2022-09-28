След тянется к ближайшим соседям

Одновременный вывод из строя сразу трех нитей газопровода позволяет говорить о том, что сторонникам теории вероятности нужно пересмотреть свои взгляды и понять, что произошла конкретная диверсия. Политолог Сергей Марков считает, что следы тянутся на Украину.

Эксперт считает, что ЧП стало предвестником инфраструктурных войн. Теракты на энергообъектах – для мира дело не особо новое, но и не частое. Однако "почерк" вполне характерен для Украины, для которой такая ситуация, казалось бы, выгодна.

Украинская ГТС – единственный из оставшихся и обеспечивающих транзит газа в ЕС. "Ямал-Европа" уже давно закрыт. Киев же постоянно утверждал, что СП-2 является прямой угрозой для энергобезопасности страны, так как построен в обход Украины.

Политолог напомнил и обстрелы Запорожской АЭС. Правда, не дал ответ на вопрос, как украинские спецслужбы провели операцию за пределами своей страны.

Ранее политолог Евгений Сатановский озвучил один из возможных ответов России на диверсии на "Северном потоке".

По информации телеканала МИР24, прямые потери от прекращения работы "Северного потока" и "Северного потока-2" могут составить более чем 2 млдрд долларов.