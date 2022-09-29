Инцидент может спровоцировать потепление между Россией и Европой

Произошедшее в начале недели с "Северным потоком" все стороны, участвующие в расследовании, квалифицируют как диверсию – случайно произойти одновременное разрушение труб вряд ли могло. За изучение причин взрывов взялись европейцы, Россия, в свою очередь, также заявила о желании принять в этом процессе участие.

Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее с российским трубопроводом. Существуют различные версии, кто именно мог стоять за диверсией, но ни одного подтверждения в пользу какой-либо теории пока нет. Одно можно сказать точно: утечка нанесла большой ущерб энергетической отрасли, а также попыткам Европы стабилизировать цены на газ, пишут китайские аналитики журнала The Global Times.

По их мнению, больше всего "Северный поток" раздражал американцев. С самого начала они были против сотрудничества России и ЕС, предприняв массу действий, чтобы все уничтожить, пишет Общественная служба новостей.

До произошедшего все стороны украинского конфликта были крайне слабо настроены на переговоры после Бучи. Теперь же после взрыва газопровода коридор для дипломатического урегулирования и вовсе сузился до минимума.

Тем не менее, считают в Китае, подрыв "Северного потока" может привести к неожиданным последствиям, в особенности для США, передает URA.RU. Россия уже выразила готовность сотрудничать в расследовании причин случившегося с европейцами, если с их стороны поступит соответствующий запрос.

"Даже если такое сотрудничество будет крайне ограниченным, это будет зеленая оливковая ветвь в черной буре, которая поможет ослабить конфронтацию и избежать спирали противоречий", – говорится в статье.

Журналисты выразили надежду, что произошедшее с "Северным потоком" сможет побудить людей предпринять шаги в направлении мирного существования, а не стать новой причиной ухудшения ситуации.